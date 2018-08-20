Тюменские олимпиадники получат премии губернатора. Вознаграждение составило от 30 до 60 тысяч рублей

Победители и призеры школьных олимпиад всероссийского и международного уровней из Тюменской области получат денежные премии, размер которых в зависимости от результата составит от 30 до 60 тысяч рублей.

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Губернаторскими премиями будут награждены 22 школьника. В прошедшем учебном году тюменцы побеждали и получали призы во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийской и Международной олимпиаде школьников по татарскому языку и татарской литературе, в Международных соревнований WARC (World Adolescent Robotics Competition) по робототехнике. Как уточнили в областном департаменте образования и науки, высшие достижения в олимпиадах приравниваются к стобалльным результатам ЕГЭ и засчитываются в качестве вступительных испытаний на профильные направления в вузы.

Денежной премией также поощрены учителя "стобалльников" и победителей олимпиад. Напомним, в 2018 году наивысший балл по итогам государственной итоговой аттестации набрал 41 выпускник из 20 образовательных организаций семи муниципальных образований области.

"Единовременная денежная премия для 29 таких учителей составит 100 тысяч рублей. Поощрение трех педагогических работников, подготовивших победителей олимпиад всероссийского уровня и призеров олимпиад, соревнований международного уровня, также составит 100 тысяч рублей. 15 учителей, чьи ученики стали призерами всероссийских олимпиад, получат 50 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.

Денежная мотивация, по мнению врио губернатора Тюменской области Александра Моора, хороший стимул для повышения качества образования. Это подтверждают цифры.

"В этом году уже на 20% возросла доля выпускников, набравших 80 и более баллов на ЕГЭ. Растет и число ребят, сдавших экзамены на максимальное количество баллов. Как следствие, повышается качество абитуриентов, увеличивается средний вступительный балл в вузах", – отметил позитивную тенденцию Моор.