Общежитиям предлагают ввести «утреннюю побудку» студентов

Росстандарт принял новый ГОСТ: «...Требования к услугам проживания в общежитиях для обучающихся», где содержится предложение о введении дополнительной услуги — «утренняя побудка». Об этом сообщают «Известия», отмечая, что документ вступит в силу 1 марта 2019 года.

Согласно действующему законодательству, применение ГОСТа — это добровольная мера, однако, как словам издания, органы власти и предприятия ориентируются на них при разработке нормативных актов.

По мнению декана факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова, данная услуга необходима студентам, так как многие из обучающихся пропускают первую пару или опаздывают на нее из-за того, что не могут проснуться.