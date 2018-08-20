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В Югре устанавливают причины пожара на Сургутском ЗСК

Накануне, 19 августа, на заводе стабилизации конденсата имени Черномырдина, произошел пожар. Возгорание в филиале общества «Газпром-Переработка» тушили в течение получаса, горел комплекс облагораживания моторных топлив или воздушный холодильник. Об этом корреспонденту портала siapress.ru сообщили в главном управлении МЧС Югры.

Также в ведомстве отметили, что в тушении было задействовано девять единиц техники и 36 сотрудников. Пострадавших и погибших нет, а на работу предприятия чрезвычайная ситуация не повлияла. Причины возгорания выясняются.

В пресс-службе завода заявили, что официальная информация появится в ближайшее время.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 222, комментариев: 0


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