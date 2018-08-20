​В Сургуте пройдет встреча с известной писательницей Диной Рубиной

30 августа в 16:00 в Центральной городской библиотеке им А.С. Пушкина состоится онлайн-встреча с Диной Рубиной — автором романов «Почерк Леонардо, «Синдикат», «Синдром Петрушки», «Русская канарейка», «Бабий ветер», лауреатом многочисленных литературных премий. Вход на мероприятие свободный.

Поскольку встреча проходит в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост», задать вопрос любимой писательнице сможет каждый желающий.

В сентябре у Дины Рубиной выходит новая книга «Рябиновый клин» — первое произведение большого романа «Наполеонов обоз», задуманного в трех частях.

Отметим, что книги этой писательницы переведены на разные языки мира, а по мотивам историй Рубиной сняты фильмы «На Верхней Масловке» (2004), «Двойная фамилия» (2006), «Любка» (2009), «На солнечной стороне улицы» (2011), «Синдром Петрушки» (2015).

Если вы по каким-то причинам не можете прийти на мероприятие в библиотеку, то следить за ходом беседы и задать свои вопросы можно и на YouTube-канале: https://youtube.com/cbscao

Онлайн-трансляция будет также вестись в соцсетях ЦБС ЦАО:

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Справка: Дина Ильинична Рубина — русская писательница и киносценарист. Родилась 19 сентября 1953 года в Ташкенте. Член Союза писателей Узбекской ССР (1978), Союза писателей СССР (1979), международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля (1990).