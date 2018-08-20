Лянторскую школу № 7 оформили по стандарту крупных городов//ФОТО

Облако тегов на грифельных досках поможет педагогам и ученикам лянторской школы № 7 создавать новые смыслы обычного школьного пространства. И менять их по мере необходимости. Администрация и родители учебного заведения решили по-новому оформить школу к началу учебного года. Об этом на своей странице в ФБ рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Друзья, испытываю непреодолимое желание продолжить тему подготовки к старту учебного года. Есть хорошая новость из Лянтора о том, как директор городской школы №7 – Марина Александровна Жданова вместе с предпринимателями, которые по совместительству являются ещё и родителями школьников, готовятся к 1 сентября.

Совместными усилиями они оборудовали лестничные площадки и рекреации школы грифельными панелями, украсили актовый зал гирляндами из цветов, а также разместили для школьников баннер с мотивирующим «облаком тегов». Примечательно, что краску для грифельных панелей помогли закупить в г. Екатеринбурге сами родители. Сургутский район должен знать своих героев, поэтому назову их имена: Алиев Вугар, Андрей Олефиров, Руслан Хучаев.

В этой школе использован опыт оформления образовательных учреждении крупных городов России. По-моему, это очень здорово, красиво и современно. Готов поддерживать такие инициативы".

Кстати, в этой школе с 1 сентября откроются кадетские классы с направлением «Казачество» и «МЧС».