80 свадеб сыграли в Сургуте в день трех восьмерок

18.08.2018 в записи актов гражданского состояния Сургута было зарегистрировано 80 браков, об этом корреспонденту портала siapress.ru сообщила директор «Дворца торжеств» Ольга Горезина. Кроме того, она отметила, что среднее число бракосочетаний составляет около 30 в выходной день. Из-за свадебного бума были задействованы все три зала учреждения, а также кабинеты регистрации актов.

Помимо этого, директор дворца рассказала, что неблагоприятная погода помешала фотосессиям на территории учреждения — молодожены любят фотографироваться с каретой, в зеленых уголках и на скамье примирения.

Отметим, считается, что бракосочетание в красивую дату приносит удачу и счастье молодой семье.