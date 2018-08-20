Жириновский: уроки иностранных языков должны стать платными

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сделать платным изучение иностранных языков в школах. Идею он озвучил на своей странице в Facebook.

Политик считает, что мера позволит ограничить утечку из России за границу ученых, прежде всего - молодых.

"На Западе — особенно в Америке — выстроили очень выгодную систему работы с талантливыми людьми. Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу. Таким образом Запад не только укрепляет экономику, но и обескровливает конкурентов...

Как бороться с этой системой? Все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами. Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского. Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?"