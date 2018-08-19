В Тюмени появился мемориал молодым созидателям

В парке им. Семена Пацко в столице Тюменской области появился монумент "Молодым созидателям земли Тюменской".

Появление скульптурной композиции приурочено к столетию ВЛКСМ, что по мнению врио губернатора Тюменской области Александра Моора, подчеркивает значимость поколения советских людей, прежде всего - из числа молодежи, которые осваивали Тюменскую землю.

«Они во всем были первыми – прокладывали дороги, строили города, обустраивали месторождения, создавали топливно-энергетический комплекс, о котором заговорил весь мир. Сегодня мы, ныне живущее поколение, стараемся брать с вас пример и быть также полезными Родине», – подчеркнул Александр Моор на церемонии открытия монумента, которая состоялась накануне 18 августа.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов отметил, что этот памятник – дань тем, кто участвовал в развитии Сибири и созидал на Тюменской земле.

«Наиболее яркие страницы в историю нашей Родины вписали именно комсомольцы и молодежь, участвуя в формировании нефтегазового комплекса, строя города, газопроводы, нефтепроводы, развивая нашу инфраструктуру. Уверен, что подрастающее поколение тоже будет воспитываться на наших традициях и ценностях», – отметил он.

Монумент «Молодым созидателям земли Тюменской» представляет собой устремленную ввысь стелу, на которой установлена рельефная карта Тюменской области с основными объектами строительства и освоения Западносибирского нефтегазового комплекса. Перед стелой разместилась скульптурная группа, а над картой выполнена надпись – «Молодым созидателям земли Тюменской».

На обратной стороне монумента размещены памятные доски с перечнем всех всесоюзных и областных ударных комсомольских строек Тюменской области. Устремленность стелы символизирует душевный порыв молодых созидателей и достигнутый ими результат в освоении Западной Сибири.

по информации пресс-службы губернатора Тюменской области