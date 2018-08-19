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Без экологических ограничений

Природнадзор Югры оценил влияние завода «Северсталь» на экологическую обстановку в Сургуте

Комплекс по металлообработке будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности. Об этом заявляет Фонд развития Югры, который занимается куратором строительства нового производства, со ссылкой на экологическое ведомство (Природнадзор).

Земельный участок по улице Автомобилистов, где планируется строительство комплекса, находится в промзоне Сургута, где по генплану можно размещать объекты тяжелой, автомобилестроительной, нефтехимической, фармацевтической промышленности и проч. производств.

«Данный земельный участок расположен вне водоохранных зон водных объектов и не имеет экологических ограничений для размещения комплекса по металлообработке», - цитирует ТАСС специалистов Фонда.

Кроме того, в санитарно-защитной зоне будущего предприятия нет жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. И не появятся: в рамках подготовки проектной документации будут определены точные границы санитарно-защитной зоны , которые утвердит Роспотребнадзор.

Кроме того, литье стали и переработка руды на будущем сургутском заводе не предполагается.

«На предприятие будет поступать сырье в виде листового металла для производства готовых металлоизделий для промышленных компаний автономного округа. Таким образом, комплекс будет относиться к категории производств с низким негативным воздействием на окружающую среду», – приводят в Фонде слова руководителя проекта Олега Степанченко.

По данным исследования эколого-энергетического агентства, компания «Северсталь» признана лидером экологической прозрачности российского бизнеса среди предприятий черной металлургии.

«Компания имеет значительный опыт строительства и эксплуатации промышленных предприятий, последовательно разрабатывает и внедряет эффективные системы экологического менеджмента, которые соответствуют международным стандартам и ориентированы на лучший мировой опыт. Реализуется масштабная программа мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение эффективности использования ресурсов. Ежегодно затраты на природоохранную деятельность предприятий компании составляют более 3 млрд рублей», – цитируют в фонде слова старшего менеджера АО «Северсталь Менеджмент» Александра Широкова.

Правительство Югры очень заинтересовано в строительстве данного завода. Инвестиционная емкость данного проекта составляет 13 миллиардов рублей, прогнозная выручка — 18 миллиардов, а прогнозная сумма отчислений в консолидированный бюджет составит около полумиллиарда рублей ежегодно. К тому же завод Северстали обеспечит создание порядка 500 рабочих мест.

Видимо, производство станет аналогом сортового завода "Северстали" в Балаково Саратовской области, введенного в эксплуатацию в 2014 году. Производство было признано одним из самых высокотехнологичных в России и мире со средней заработной платой 40 тысяч рублей (в ценах 2014 года).

Но некоторые сургутяне перспективой появления крупного промышленного соседа остались недовольны. Впрочем, дальше возмущения в соцсетях (в том числе – и в комментариях на портале siapress.ru), дело не пошло. Официально свою позицию горожане пока не выразили.

фото sdelanounas.ru


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Сегодня в 14:06, просмотров: 183, комментариев: 1


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 17:12
если руды и литья не будет, тогда и ничего страшного

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