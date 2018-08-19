В ляминской школе-интернате (Сургутский район) стало меньше учеников из числа коренных малочисленных народов Севера

98 детей ханты и манси, чьи семьи проживают на родовых угодьях и ведут традиционный для коренных малочисленных народов образ жизни, будут учиться и жить в школе-интернате деревни Лямина Сургутского района в наступающем учебном году. В прошлом году в учебном заведении было 110 таких воспитанников.

Об этом рассказала директор ляминской средней общеобразовательной школы Татьяна Чагина журналистам газеты «Сургутская трибуна».

«Перед началом учебного года за ними отправляются вертолет и автобус, которые также увозят их обратно на время каникул и после окончания учебного года», - пояснила руководитель учебного заведения.

Родители, которые живут недалеко от Ляминой, навещают своих детей и иногда забирают их домой на выходные.

В интернате дети живут в комнатах по два-три человека, по возможности – по семейному принципу. В одной комнате педагоги стараются разместить братьев и сестер.

«Детям, особенно первоклассникам, сложно находиться в отрыве от родного дома. Некоторые плохо владеют русским языком. Для учеников разработана адаптационная программа, которая помогает им влиться в учебный процесс, а также работает служба сопровождения, состоящая из психолога, логопеда и дефектолога. Дети ходят в танцевальные кружки, принимают участие в театрализованных представлениях, занимаются в спортивных секциях», - говорит директор школы.

Уроки хантыйского языка в ляминской школе преподает не просто педагог родного языка и литературы, а этнопсихолог Галина Лаптева. Для адаптации учеников начальных классов Галина Лаптева создала проект «Пластилиновое стойбище, или Сказка». Дети вместе лепят из пластилина миниатюру родного хантыйского стойбища, планируют расположение построек, договариваются, кто и что будет делать. В средних классах ребята участвуют в конкурсе «Сказочник – Монть ко». За лето они узнают как можно больше сказок от своих родных, а во время учебы оформляют их и делают к ним рисунки. В старших классах ученики проводят исследовательскую деятельность. Среди их работ – изучение топонимики бассейна реки Пим, проекты, посвященные погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам и родственникам.