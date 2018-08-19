В России резко упала реальная зарплата: на 7,3 процента всего за месяц

На 7,3 процента упали реальные зарплаты россиян в июле по сравнению с июнем текущего года. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на данные Росстата.

Номинальная заработная плата в среднем по стране в прошлом месяце достигла 42 640 рублей. Но реальная заработная плата от нее значительно отличается. Не по сумме, а по смыслу термина.

"Реальной заработной платой называют количество благ, которые человек может получить за деньги, начисленные работодателем в качестве оплаты труда. Ее показатель за июль 2018 года вырос на 8 процентов в сравнении с июлем 2017-го. Одновременно с этим зарплата потеряла 7,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем", - поясняет издание.

Росстат в своем отчете также приводит размер реальных доходов на одного человека — в июле они составили 32 303 рубля.

Реальные располагаемые денежные доходы — это сумма доходов человека за вычетом всех обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. По итогам июля они возросли на 2 процента по сравнению с прошлым годом.