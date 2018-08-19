Путин определил тройку кандидатов на пост губернатора Ямала

Президент России Владимир Путин внес в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуры на пост главы региона. Ими стали врио губернатора Дмитрий Артюхов, окружной депутат Александр Голубенко и руководитель Дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

Напомним, что предыдущий губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в мае нынешнего года ушел на повышение в федеральное правительство. Он возглавил министерство природных ресурсов и экологии РФ.

В эти же дни без губернатора остался и юг тюменской матрешки - губернатор Тюменской области Владимир Якушев стал главой Минстроя России.

Выборы нового губернатора Тюменской области жителями состоятся 9 сентября, в них примут участие граждане всех трех "тюменских субъектов" субъектов: административной единицы "Тюменская область", а также Югры и Ямала.

А вот нового губернатора самой северной территории матрешки будет выбирать местный парламент. Ямало-Ненецкий автономный округ, как и Югра, входит в число десяти субъектов, где гражданские выборы первых руководителей не проводятся. Это Адыгея, Северная Осетия, Крым, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия и Ненецкий автономный округ.

Губернаторами в этих регионах становятся так: представленные в местных парламентах политические партии определяют своих кандидатов и отправляют свои предложения главе государства. Президент определяет из предложенного списка тройку лидеров. И уже потом по этому списку местные парламенты выбирают руководителя субъекта.