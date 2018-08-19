Капремонт хирургического отделения районной больницы Нефтеюганска обошелся в 1,5 млрд рублей

Корпус хирургического отделения Нефтеюганской районной больницы возобновил работу после капремонта. Строители уложились всего в два месяца - на время проведения ремонтных работ плановые операции хирургам пришлось отложить. Часть пациентов оперировали медики Нефтеюганской окружной клинической больницы, а экстренную помощь оказывалась в операционной гинекологического отделения, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Отделение рассчитано на приём 22 пациентов, ещё 3 кровати - в дневном стационаре. Капитальный ремонт в отделении не делали со дня открытия НРБ.

БУ «Нефтеюганская районная больница» - многопрофильное учреждение здравоохранения, оказывающее амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь жителям Нефтеюганского района. Расположена она в пос. Пойковский.

В структуру всего учреждения входит круглосуточный стационар на 163 койки, дневной стационар на 85 пациенто-мест, амбулаторно-поликлиническая служба мощностью на 873 посещения в смену, в том числе диагностические службы.

В состав учреждения входят Салымская участковая больница, 6 амбулаторий (сп. Юганская Обь, сп. Каркатеевы, сп. Сингапай, сп. Чеускино, сп. Сентябрьский, сп. Куть-Ях), 5 фельдшерско-акушерских пунктов (сп. Лемпино, сп. Усть-Юган, сп. Сивысь-Ях, КС-6, КС – 5).

Общая численность обслуживаемого населения Нефтеюганского района - более 45 тысяч человек.