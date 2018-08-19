Лангепас стал ристалищем таежных рыцарей

Фестиваль исторической реконструкции «Таёжная застава» уже в пятый раз проходит в эти дни в Лангепасе на территории музейного парка и этно-деревни «Ланге-Пасолъ». На турнир по историческому фехтованию съехались реконструкторы со всего Уральского федерального округа.

"В рамках честной борьбы они выяснят, кому же должно достаться звание победителя турнира по историческому фехтованию – самого умелого и ловкого воина. Самый меткий стрелок будет отмечен званием победителя турнира по стрельбе из лука, а лучший копейщик займет пьедестал турнира по метанию копий-сулиц", - приводит слова организаторов турнира портал UgraNow.



Зрители на фестивале не только наблюдают за происходящим, но и сами творят историю: есть возможность пострелять из лука, метнуть копье, сфотографироваться в историческом костюме.

Кульминацией вчерашнего дня стал концерт фолк-рок группы «Северная легенда» из Когалыма и огненное шоу местного «Казачьего театра огня и света «Феникс».

