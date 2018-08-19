60 из 200, 6 из 13

Проблему долгостроев, возводимых в Югре с привлечением средств частных инвесторов (долевого строительства), за время реализации регионального плана-графика удалось решить только по 6 проблемным объектам из 13. Или только в отношении 60 югорчан из 200, официально включенных в реестр граждан, чьи права нарушены.

Об этом доложила министру строительства РФ губернатор Югры Наталья Комарова на совещании, посвященного решению проблем обманутых дольщиков. Оно состоялось в Тюмени под председательством министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева с участием руководителей субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.

«Мониторинг исполнения плана-графика обеспечивает рабочая группа, созданная в соответствии с постановлением правительства Югры в 2011 году. Регулярно проводятся рабочие совещания с участием представителей надзорных органов, органов исполнительной власти автономного округа, администраций муниципальных образований, застройщиков, граждан – участников долевого строительства», - перечисляет названные губернатором в докладе меры департамент общественных и внешних связей региона.

План-график был утвержден в июле прошлого года. В документе правительства были зафиксированы как сроки сдачи объектов, так и компенсация расходов дольщикам, которым на получение своих квартир уже можно было не мечтать. Кстати, проблему с вводом шести домов, о которой говорилось выше, региональные власти решили с помощью обоих инструментов: три объекта были введены в эксплуатацию, за квартиры в еще трех люди получили компенсации.

По информации Владимира Якушева, проблем с обманутыми дольщиками на сегодняшний день нет только в 17 регионах страны.Кстати, одна из них - Тюменская область, которой до мая нынешнего года руководил министр.

«Что касается регионов Уральского федерального округа, то здесь результатом реализации комплекса мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков, по итогам первого полугодия стало исключение из «дорожных карт» 21 проблемного объекта. До конца 2018 года планируется восстановить права граждан по 37 проблемным объектам», – уточнил глава Минстроя.