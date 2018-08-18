Многодетным семьям запретят брать детей из детдомов

Многодетным российским семьям запретят брать под опеку или попечительство детей из детдомов. Соответствующий законопроект подготовило Министерство образования и науки России.

«Лента.ру», в распоряжение которой попал документ, приводит цитату из него: «При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна (попечителя) не должна превышать трех человек».

Исключением могут стать только братья и сестры и дети, которые до этого воспитывались в других приемных семьях вместе.

Напоминаем, что ранее министр просвещения Ольга Васильева предложила ужесточить требования к семьям, желающим усыновить ребенка. «Ужесточим очень здорово», — заверила тогда министр.