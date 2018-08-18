В дорожном тресте Сургута полгода не платил зарплату работникам

В Сургуте возбуждено уголовное дело после длительной задержки зарплаты дорожникам.

Как сообщает следственный комитет России по Югре, речь идет о сотрудниках ООО «Дорожно-строительный трест № 1», которые не получали зарплату с января по июнь нынешнего года.

«Руководитель общества не выплачивал заработанную плату более 200 работникам организации. В результате образовалась задолженность на общую сумму свыше 59 миллионов рублей», - уточнили в следственном комитете.

Гендиректор компании выплатил положенные суммы своим работникам только после того, как началось следствие.

Уголовное дело возбуждено по част и 2 статьи ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).