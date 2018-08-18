​В Югре проиндексируют стипендии

Правительство Югры приняло решение об увеличении стипендиального фонда за счет средств бюджета округа. С 1 сентября норматив увеличится на 4 процента – то есть, на уровень инфляции. Это касается стипендий для студентов-очников, обучающихся в государственных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Югры и расположенных на ее территории.

«Нормативы везде разные, поэтому где-то увеличение составит несколько десятков рублей, а где-то – несколько сотен. Все зависит от категории, – прокомментировал директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин. – Здесь же учитываются северные надбавки, имеющиеся коэффициенты. И уже сам размер стипендии определяется непосредственно образовательной организацией».

Средняя студенческая стипендия бакалавра составляет около 3 тысяч рублей, магистра – в пределах 5-7 тысяч рублей, аспиранта и ординатора – 15-17 тысяч.