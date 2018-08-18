Жириновский оказался недоволен творчеством Киркорова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» и клип на нее, который несколько месяцев назад стал интернет-хитом. Жириновский считает, что песня плохо влияет на молодежь, пропагандируя алкоголизм и прочие нелицеприятные вещи. Такое заявление политик сделал во время круглого стола «Москва глазами молодых москвичей».

«Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Киркорова про мартини „Цвет настроения синий“. Ребенок думает: „А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?“ Ведь дети хотят все попробовать. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?», — приводит слова политика ИА «Москва».

Жириновского беспокоит то, что подобных композиций становится все больше в эфире российских телеканалов, радиостанций и на просторах Интернета.