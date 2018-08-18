КОИБ, QR-коды, веб-камеры – в области внедряются новые технологии при проведении выборов 9 сентября

В единый день голосования, 9 сентября 2018 года, сургутянам предстоит выбрать губернатора Тюменской области и депутатов Думы города Сургута шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22.

На предстоящих выборах на 31 избирательном участке при голосовании будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, КОИБы. Помещения избирательных участков в Югре также оборудованы веб-камерами для прямой трансляции хода голосования и подсчета голосов. В единый день голосования протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования будут иметь матричный QR-код, как и на выборах Президента России 18 марта 2018 года. Технология кодирования документов обеспечивает оперативную обработку большого массива данных.

На данных выборах предусмотрено досрочное голосование с 29 августа по 8 сентября. Если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) избиратель будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на своем избирательному участке 9 сентября 2018 года, то он вправе проголосовать досрочно в помещении избирательного участка, на территории которого зарегистрирован.