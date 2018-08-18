Депутаты, чиновники и общественники обсудят судьбу бездомных животных

Депутат окружной думы Ринат Айсин на свой странице "ВКонтакте" сообщил, что 22 августа в 18.00 в администрации Сургута (ул. Энгельса, 8, каб. 513) будет обсуждаться организация отлова и содержания бездомных животных.

На встречу приглашены представители общественных организаций, администрации города, контрольно-надзорных органов, а также депутаты городской и окружной дум.

К участию приглашают всех неравнодушных сургутян.

Вопросы и предложения по теме можно направлять по адресу: deputat.hmao@gmail.com