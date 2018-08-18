​Бизнес хочет влезть в личные данные граждан

В закон «О персональных данных» собираются внести ряд поправок, согласно которым будет позволено передавать личную информацию граждан на обработку сторонним компаниям. Без ведома самих граждан.

Инициаторами законопроекта выступили эксперты российских IT-компаний, операторов связи и банков. Соответствующий документ был передан фондом «Сколково».

Ответственность за сохранность персональных данных будет нести та компания, которая первоначально получила их от пользователя. Она же должна будет информировать пользователей о передаче их данных.

Граждане будут иметь возможность и сами подать запрос, чтобы узнать, кому была передана их личная информация, и получить ответ в течение месяца. Однако запретить передачу данных другим компаниям можно будет, только отозвав первоначальное соглашение.

«Нововведения позволили бы многопрофильному бизнесу и стартапам упростить получение согласия на обработку персональных данных, расширить спектр услуг, получить которые можно будет дистанционно, и предлагать клиентам именно то, что им интересно, рассчитывает участник обсуждения поправок», — пишут «Ведомости».