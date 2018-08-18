Оптовые цены на бензин выросли на 7% за одну неделю

За одну неделю, с 10 по 17 августа, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 6,72% (до 46,137 тыс. рублей за тонну), АИ-95 — на 7,4% (до 49,4 тыс. рублей).

Такой скачок произошел впервые с конца мая, когда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт — более привлекательным. Тогда правительством были приняты экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на заправках. Акцизы на топливо были снижены на 2–3 рубля за литр, а нефтяников обязали на 3% увеличить продажи топлива на внутреннем рынке, а также заморозить цены на АЗС.