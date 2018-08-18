В Сургуте произошел крупный разлив нефти

Из-за незаконной врезки в нефтепровод в Сургуте произошла утечка нефти на площади 8,6 тысяч квадратных метров, сообщает ряд федеральных СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб региона.

Сейчас последствия разлива ликвидируются специалистами ПАО «Сургутнефтегаз». Обстоятельства происшествия выясняются. Возгораний на месте ЧП нет.

UPD 12.00

Как сообщили «Интерфаксу» представители Сургутнефтегаза, разлив локализован:

«Произошла разгерметизация незаконного криминального трубопровода небольшого диаметра, и произошел разлив. Небольшие остатки убираются. Площадь разлива небольшая и последствий для экологии нет».