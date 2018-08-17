​Природнадзор Югры напоминает правила охоты на дичь

Завтра, 18 августа, в округе стартует летне-осенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь. Природнадзор Югры напоминает охотникам о нормах допустимой добычи в охотничьих угодьях. Один охотник может добыть за сезон двух глухарей, пять тетеревов, а также за день охоты разрешено добыть двух белых куропаток, двух рябчиков, двух вальдшнепов, одного белолобого гуся, четыре утки, пять куликов.

Кроме того, специалисты ведомства обращают внимание на возможную уголовную ответственность за незаконную охоту с причинением крупного (выше 40 тысяч рублей) или особо крупного (выше 120 тысяч рублей) ущерба. Например, ущерб за незаконную добычу самца лося составляет 240 000 рублей.