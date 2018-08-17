​В Югре выросли налоговые сборы

Основным источником дохода в региональную казну в первом полугодии 2018-го стали поступления от налогов на прибыль — 52,2 млрд рублей против 17 млрд в первом полугодии 2017-го, имущество организаций — 32,1 млрд рублей (рост 5,6 процента) и доходов физических лиц — 25,4 млрд рублей. Об этом на заседании правительства сообщила директор департамента финансов Югры, заместитель губернатора Вера Дюдина.

Вторым по величине источником (27,3 млрд рублей) стали неналоговые поступления — доходы от использования и продажи имущества, принадлежащего округу, всевозможные штрафы и санкции, поступления по возмещениям ущерба. А также безвозмездные поступления в бюджет в размере 2,5 млрд рублей.

В целом же за шесть месяцев окружной бюджет пополнился 119,1 миллиардами рублей (63,2 процента от годового плана). Дюдина отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма возросла на 51 процент.

По данным чиновницы, расходы региональной казны по итогам первого полугодия составили 95,3 млрд рублей (45,1 процента от годового плана).

«Расходы в основном реализуются в рамках государственных программ — 94,4 миллиарда рублей», — рассказала Дюдина. Это 32 млрд рублей на образование, 22 млрд — соцполитику, 16,7 млрд ушли на здравоохранение, экономику (7,7 млрд), ЖКХ (3,4 млрд) и так далее.

По этим показателям видно, что за первое полугодие 2018-го югорский бюджет исполнен с профицитом в 23,8 млрд рублей.

Отчет был единогласно принят членами окружного правительства, документ направлен в окружную думу и счетную палату.