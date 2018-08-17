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​В Югре база авиационной и наземной охраны лесов отпраздновала юбилей

В Югре база авиационной и наземной охраны лесов отпраздновала юбилей

Накануне, 16 августа, Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов отпраздновала свое 25-летие. Специалисты филиалов авиабазы, работники лесного комплекса Югры, ветераны и заслуженные сотрудники отрасли приняли участие в юбилейных мероприятиях.

В столице округа прошла торжественная церемония, где наградили ветеранов профессии, сотрудников авиабазы и лесничих. Кроме того, состоялась презентация выставки, которая посвященна деятельности лесных пожарных. Парашютисты-пожарные в честь праздника организовали показательное тушения условного лесного пожара в деревне Добрино Ханты-Мансийского района.

Отметим, Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов является одной из лучших в России по качеству технического оснащения. Более того, специалисты местной службы единственные в стране обеспечивают мониторинг и тушение лесных пожаров в труднодоступной и отдаленной местности.

Справка: В состав Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов входит 13 филиалов, где организовано 20 пожарно-химических станций различных видов. Кадровый состав службы насчитывает более тысячи сотрудников, которые ведут свою деятельность круглогодично: по окончанию сезона лесных пожаров специалисты подводят его итоги и начинают подготовку к следующему сезону.


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Сегодня в 20:20, просмотров: 145, комментариев: 0


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