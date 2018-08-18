Дизайнер из Сургута взяла деньги за кухню, но работу свою не выполнила

Дизайнер одного из мебельных магазинов города, продавая кухонный гарнитур, заключила договор с клиентом от своего имени, а не от организации.
Деньги (более 55 тысяч рублей) девушка забрала себе.
Полицейские выяснили, что сургутянка раньше уже привлекалась за преступления против собственности.
За мошенничество ей грозит два года лишения свободы.
Как создать компьютерную игру с нуля? Расскажут разработчики сургутской Charge Game Studio: Булат Сайфуллин, Владимир Менякин и Иван Смирнов // ONLINE 26 ноября в 11:00