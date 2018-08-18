Дизайнер из Сургута взяла деньги за кухню, но работу свою не выполнила

Дизайнер одного из мебельных магазинов города, продавая кухонный гарнитур, заключила договор с клиентом от своего имени, а не от организации.

Деньги (более 55 тысяч рублей) девушка забрала себе.

Полицейские выяснили, что сургутянка раньше уже привлекалась за преступления против собственности.

За мошенничество ей грозит два года лишения свободы.