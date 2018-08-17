​В Сургуте на карантин из-за вспышки менингита закрыты несколько детских садов

По данным сургутского отдела Роспотребнадзора, детские сады «Лесная сказка» и «Колокольчик» закрыты на карантин из-за вспышки менингита. Первый не будет работать до 27 августа (об этом СИА-ПРЕСС сообщила заведующая учреждением Татьяна Крутякова), а второй — до 29 августа. Причем в «Колокольчике» закрыт только один корпус по адресу улица Просвещения, 23.

Еще одно учреждение — д/с «Мишутка», также закрыт на карантин, но для профилактики энтеровирусной инфекции. Дата возобновления его работы станет известна только во вторник, 21 августа.

В окружном депздраве отмечают, что угрозы эпидемии нет, на текущий момент показатели заболеваемости не превышают статистику прошлых лет.