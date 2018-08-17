Организаторы акции «Ночь кино-2018» рассказали, какие фильмы увидят жители Югры

В рамках федерального проекта «Ночь кино-2018» кинотеатры, музеи, библиотеки, площади и актовые залы Югры 25 августа превратятся в киноплощадки. В программе мероприятий — кинопоказы, лекции и творческие встречи, музыкальные кинопрограммы и театральные зарисовки, квесты, баттлы, интеллектуальные турниры.

Кинопоказы пройдут на территории 67 муниципальных киноплощадках. По итогам народного онлайн-голосования, во время акции «Ночь кино» покажут «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последнего богатыря» Дмитрия Дьяченко.

Кроме того, в Югре покажут четыре разножанровых российских фильма, премьеры которых состоялись в 2018 году. Речь идет о дебютной режиссерской работе Константина Хабенского «Собибор», фильме Дмитрия Суворова «Первые», комедии Ильи Шерстобитова «Каникулы президента» и спортивной мелодраме Алексея Луканева «Моя жизнь». Для детской аудитории покажут российские мультфильмы «Джинглики» и «Два хвоста».

Организаторы акции «Ночь кино»: Минкульт, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Отметим, что в Югре организацию мероприятий акции курирует Департамент культуры, а координацию обеспечивает АУ «Югорский кинопрокат».

С подробной информацией о «Ночи кино-2018» можно ознакомиться здесь.

Материал подготовлен по материалам пресс-службы АУ «Югорский кинопрокат»