​В Югре проходит туристический слет. Активисты пройдут «тропой первопроходцев»

Сегодня, 17 августа, группа в составе около 40 человек отправилась на турслет «Тропой первопроходцев. Зейские озёра» на туристическую базу «Неройка», расположенную в Березовском районе. Участниками стали представители общественных организаций, активная молодежь, журналисты федеральных и региональных СМИ, специалисты туроператоров.

В программе слета запланировано восхождение на хребет Салынёр, экскурсия на водопад и месторождение Додо, а также поход к озеру Зейка. Мероприятие продлится до 19 августа.

«Цели и задачи этого слета – популяризация въездного туризма в Югре, прокладка нового туристического маршрута, изучение истории геологического поиска на Приполярном Урале, как неотъемлемой части истории развития Югры, а также пропаганда здорового образа жизни и знакомство с традициями и культурой коренных народов Севера», — сообщили порталу «Открытый регион» в управлении туризма департамента промышленности Югры.