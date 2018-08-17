​Visa требует, чтобы банкоматы в России принимали бесконтактные карты

Платежная система Visa представила новые требования к банкоматам России. Об этом сообщают «Ведомости». Visa считает необходимым, чтобы все устанавливаемые или обновляемые банкоматы после 18 апреля 2020 года принимали бесконтактные карты и взаимодействовали с бесконтактными устройствами.

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa»,— заявил изданию представитель компании.

По словам гендиректора Visa Альфреда Келли-младшего, 40 процентов покупок в магазинах в России проводятся при помощи бесконтактных карт или устройств, а это на 38 процентов выше, чем два года назад.