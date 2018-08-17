​На 92 процента за год выросло количество жилых недостроев в России из-за банкротства застройщиков

Согласно данным с портала Единого реестра застройщиков, на 1 августа этого года в стране насчитывается более 13 млн кв. м жилищного строительства, вызывающего опасения у дольщиков. Более девяти млн кв.м. от общего объема — приостановленное и остановленное строительство. Это на 42 процента больше, чем за прошлый год.

На 92 процента за год вырос и объем недостроя из-за процедур банкротства компаний.

Однако специалисты Единого реестра застройщиков отмечают, что практически по всем проблемным проектам разработаны меры по обеспечению их достройки.