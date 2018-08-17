Фигуранток дела «Нового величия» выпустили из-под ареста

Дорогомиловский суд Москвы в четверг смягчил меру пресечения 19-летней фигурантке дела «Нового величия» Марии Дубовик, сообщает «Интерфакс». Девушку переведут из СИЗО под домашний арест.Ранее в четверг суд согласился перевести под домашний арест и самую младшую фигурантку дела — 18-летнюю Анну Павликову.

Ранее в Москве прошел марш в защиту десяти обвиняемых по делу «Нового величия». Следствие считает, что участники политического кружка собирались устроить в России государственный переворот и свергнуть конституционный строй, используя листовки и чат в Telegram.

Защита фигурантов настаивает, что обвиняемые стали жертвами провокатора, связанного с правоохранительными органами. По версии адвокатов, некий Руслан Д. убедил группу знакомых создать организацию, написал ее устав, арендовал помещение для встреч и распределил роли.