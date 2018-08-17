Сегодня в Сургутском районе усиленно займутся нетрезвыми водителями

Сегодня, 17 августа, года на территории Сургутского района сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки всех транспортных средств. Их цель — выявить водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, штрафа 30 000 рублей, административного ареста от 10 до 15 суток (ст. 12.8 КоАП РФ). За отказ от прохождения медицинского освидетельствования, также предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, штрафа 30 000 рублей, административного ареста от 10 до 15 суток (12.26 КоАП РФ).

Сотрудники ГАИ просят автолюбителей с пониманием отнестись к проводимым проверкам на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения:

«Уважаемые участники дорожного движения! Если Вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в полицию, тем самым вы сможете предотвратить трагическое происшествие на дороге!».

Телефон дежурной части ГИБДД: 8 (3462) 42-21-06