​«Она давно черт знает где»: художник Вася Ложкин рассказал о судьбе «Великой прекрасной России», накануне переставшей быть экстремистской 

На днях областной суд в Новосибирске отменил решение о признании экстремистской картины художника Васи Ложкина, известной у пользователей Сети под названием «Великая прекрасная Россия». О произошедшем сообщил в Твиттере председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

В совете считают, что картина, представляющая собой стилизованную карту России в окружении надписи со стереотипными националистическими высказываниями, не пропагандирует, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию.

Тем временем сам художник в интервью siapress.ru, отвечая на вопрос о судьбе «Великой прекрасной России», заявил, что не знает, про какую картину идет речь.

«Дело в том, что в интернете много картинок на основе сделанных мною, которые бродят туда-сюда, — объяснил Ложкин. — Но там какие-то подписи к ним приделываются, коллажи. И все это приписывается мне! Не всегда понятно, действительно я это сделал или нет».

Художник уточнил, что у него нет картины «Великая прекрасная Россия», но была работа под названием «Шестая часть суши». (В центре картины «Шестая часть суши» — надпись «Великая прекрасная Россия», а соседи названы оскорбительными выражениями. — Прим. ред.).

Впервые работа «Шестая часть суши» была выложена в «Живом журнале» художника в 2010 году. Затем, исходя из личных мотивов, Ложкин ее удалил.

Сейчас о местонахождении картины неизвестно. «Она уже давно черт знает где, — отметил Вася Ложкин. — И у меня ее давно на сайте и нигде нет».

Напомним, что художник узнал об обвинении в экстремизме только в октябре 2016 года, когда одного из пользователей «ВКонтакте» вызвали на допрос из-за размещения сатирической картины на стене в соцсети. Оказалось, что работу признали экстремистской в январе того же года, а затем она и вовсе попала в соответствующий список Минюста. В перечне экстремистских материалов картина была названа «фотоматериалом с надписью «Великая прекрасная Россия» и числилась под порядковым номером 3381.

В январе 2018 года за репост картины вновь пострадал человек. На этот раз — активистка Виктория Лобова. На нее завели уголовное дело, и спустя месяц после этого Совет по правам человека при президенте России обратился в прокуратуру с просьбой отменить решение о причислении картины к экстремистским.

Отметим, несмотря на решение суда, делиться провокационной карикатурой в соцсети пока что преждевременно. Вася Ложкин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что работа все еще не вычеркнута из списка экстремистских материалов.