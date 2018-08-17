​Югорчане могут оплачивать услуги ЖКХ с любого телефона

Западно-Сибирский банк Сбербанка и АО «Информационно-расчетный центр» реализовали новый способ оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей Ханты-Мансийска. Теперь клиенты могут оплачивать квитанции не только через Мобильный банк, личный кабинет Сбербанк Онлайн или устройства самообслуживания, но и с помощью любого, даже кнопочного, мобильного телефона без выхода в интернет.

Достаточно подключить сервис «Мобильный банк» Сбербанка и отправить СМС-сообщение на номер 900. В тексте сообщения указать через пробелы: ИРЦ №Лицевого счета Сумма.

Примеры СМС на номер 900:

ИРЦ 123456 3500

IRC 123456 3500

После отправки команды на телефон поступит код для подтверждения операции. Как только клиент отправит указанный код в ответном сообщении, с банковской карты спишется указанная сумма. Комиссия при переводе средств не взимается.

«Мы отмечаем все больший интерес к дистанционным сервисам обслуживания. Сегодня более 44% клиентов Западно-Сибирского банка Сбербанка оплачивают услуги ЖКХ через приложение Сбербанк Онлайн. Это действительно очень удобно, потому что позволяет экономить время на визитах в банк. Оплачивать коммунальные услуги новым способом можно с любого мобильного телефона. Надеемся, что благодаря новому способу оплаты клиентов, выбирающих дистанционные сервисы банка, станет еще больше», – прокомментировал директор управления платежных сервисов Западно-Сибирского банка Сбербанка Максим Сигин.

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481)