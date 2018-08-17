​Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актрис с самым высоким заработком. Об этом сообщает Meduzа. Лидером рейтинга стала Скарлетт Йоханссон. Она заработала за год 40,5 миллиона долларов. Основная часть дохода — гонорар за роль Черной вдовы в фильме «Мстители: Война бесконечности».

Вторую строчку заняла Анджелина Джоли с доходом в 28 миллионов долларов. Основная часть заработанного — это аванс за съемки в продолжении «Малефисенты». Кстати, премьера фильма запланирована на 29 мая 2020 года.

На третьем месте расположилась Дженнифер Энистон, заработавшая 19,5 миллиона долларов. По словам Forbes, большую часть суммы актриса получила за рекламные контракты с авиакомпанией Emirates, производителем питьевой воды Smartwater и косметическим брендом Aveeno.

Кроме того, в пятерке лидеров оказались Дженнифер Лоуренс (18 миллионов долларов) и Риз Уизерспун (16 миллионов).

«Суммарно 10 самых высокооплачиваемых актрис мира заработали с июня 2017 года по июнь 2018 года 186 миллионов долларов до уплаты налогов», — отмечает издание.