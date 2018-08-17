16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актрис с самым высоким заработком. Об этом сообщает Meduzа. Лидером рейтинга стала Скарлетт Йоханссон. Она заработала за год 40,5 миллиона долларов. Основная часть дохода — гонорар за роль Черной вдовы в фильме «Мстители: Война бесконечности».

Вторую строчку заняла Анджелина Джоли с доходом в 28 миллионов долларов. Основная часть заработанного — это аванс за съемки в продолжении «Малефисенты». Кстати, премьера фильма запланирована на 29 мая 2020 года.

На третьем месте расположилась Дженнифер Энистон, заработавшая 19,5 миллиона долларов. По словам Forbes, большую часть суммы актриса получила за рекламные контракты с авиакомпанией Emirates, производителем питьевой воды Smartwater и косметическим брендом Aveeno.

Кроме того, в пятерке лидеров оказались Дженнифер Лоуренс (18 миллионов долларов) и Риз Уизерспун (16 миллионов).

«Суммарно 10 самых высокооплачиваемых актрис мира заработали с июня 2017 года по июнь 2018 года 186 миллионов долларов до уплаты налогов», — отмечает издание.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:31, просмотров: 283, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

На дискуссионных площадках по изменению пенсионной системы побывало 300 югорчан

На дискуссионных площадках по изменению пенсионной системы побывало 300 югорчан
Основные предложения от Югры – меры защиты будущих пенсионеров, которые заняты в определенных условиях труда, обеспечение занятости, переподготовка людей предпенсионного возраста.
Борис Хохряков, председатель думы Югры Сегодня в 15:42
55 0
Дождь: ФБК нашел у матери спикера Госдумы Володина квартиру за 230 млн рублей//ВИДЕО

Дождь: ФБК нашел у матери спикера Госдумы Володина квартиру за 230 млн рублей//ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 16 августа в 21:02
749 0
​Может ли скорая или пожарная машины уехать с места ДТП в экстренном случае? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Может ли скорая или пожарная машины уехать с места ДТП в экстренном случае? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 16 августа в 16:56
520 1
​Выпасть из окна или нарваться на гопников

​Выпасть из окна или нарваться на гопников
Как маленькие сургутяне оказываются в травматологической больнице
Анастасия Якупова 16 августа в 16:51
572 0
Глава Сургута отчитался, что опасно торчащая арматура на пустыре в 33 мкр была срезана

Глава Сургута отчитался, что опасно торчащая арматура на пустыре в 33 мкр была срезана

Но читатель siapress.ru, приславший в редакцию фото, утверждает обратное
Лилия Сулейманова 16 августа в 11:36
884 10
В Подмосковье появился аналог сургутского Центра помощи семье//ФОТО, ВИДЕО

В Подмосковье появился аналог сургутского Центра помощи семье//ФОТО, ВИДЕО
Крупный социальный объект возвел сургутский застройщик
Редакция СИА-ПРЕСС 16 августа в 11:06
491 0
​Что называется, «судьба отвела»

​Что называется, «судьба отвела»
Проверяю фирму — нет такой. Проверяю, что находится в Екатеринбурге по указанному адресу. Министерство финансов, Архив и служба психологической помощи. Ни типографии, ни дизайнерского бюро там не зарегистрировано
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 августа в 10:32
583 9
Под Нефтеюганском появится первый в Югре межмуниципальный полигон ТКО

Под Нефтеюганском появится первый в Югре межмуниципальный полигон ТКО
На нем будет действовать мусоросортировочный комплекс
Артем Мазнев 16 августа в 10:17
393 0
День памяти Виктора Цоя отмечают сегодня на пост-советском пространстве//ВИДЕО

День памяти Виктора Цоя отмечают сегодня на пост-советском пространстве//ВИДЕО
"Последний герой" погиб в автокатастрофе 28 лет назад
Редакция СИА-ПРЕСС 15 августа в 21:09
544 1
Санкции

Санкции
Нет никаких сомнений в том, что планы США обречены на провал. Но до осознания руководством Америки, возможно, новым президентом, и принятия разумных мер, пройдут годы.
Рамзан Кадыров, глава Чечни 15 августа в 18:47
626 3
Главная причина детских смертей в мире — дорожно-транспортные травмы

Главная причина детских смертей в мире — дорожно-транспортные травмы
Интервью с заместителем главного врача Сургутской клинической травматологической больницы Светланой Алиевой
Анастасия Якупова 15 августа в 17:09
484 0
​Годы лишения свободы, условные сроки и аресты на несколько суток// ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Годы лишения свободы, условные сроки и аресты на несколько суток// ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Какие наказания получают югорчане за «неправильные» репосты и публикации в соцсетях
Лилия Сулейманова 15 августа в 11:07
709 4
Санкции США означают конец компрадорского капитализма в России

Санкции США означают конец компрадорского капитализма в России
Новый виток холодной войны между Россией и США ведёт к коренным изменениям российской финансовой и политической системы
Александр Халдей 15 августа в 09:11
1986 18
​Анна Коростелева: «Сейчас до сих пор силен стереотип, что комиксы — для детей или для дебилов»

​Анна Коростелева: «Сейчас до сих пор силен стереотип, что комиксы — для детей или для дебилов»
В чем сила отечественных комиксов и почему главный герой «Брата» — практически готовый русский Супермен — в интервью с основателем и руководителем издательской группы «Комикс Паблишер»
Надежда Макаренко 15 августа в 09:09
743 2
Статья дня: Не на ваши пенсии

Статья дня: Не на ваши пенсии
В каких домах живет руководство Пенсионного фонда
Олег Ролдугин, "Собеседник" 15 августа в 09:08
33831 1
Под сибирским парусом

Под сибирским парусом
Как в Сургуте живут и выживают любители яхт
Александра Кузнецова 14 августа в 19:22
482 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика