В России могут ужесточить правила усыновления детей

Министерство просвещения может ужесточить порядок отбора приемных родителей после серии происшествий в такого рода семьях, передает РБК слова главы ведомства Ольги Васильевой.

«Мы проанализировали все трагические случаи. Мои коллеги в тот же день выезжали в регионы, где это произошло, и выводы неутешительные. Подбор будущих родителей шел очень небрежно. В Смоленской области, например, приемному отцу было сначала отказано в усыновлении, но потом все-таки ребенок с братом и сестрой попал в эту семью. В итоге — следы насилия, убийство», — рассказала Васильева.

Минпросвещения предлагает в первую очередь сократить максимально допустимое число усыновленных детей. Сейчас оно может достигать восьми. «Это [семья] не детский сад, не детский дом. Семейный детский дом — замечательная история, но речь не об этом», — заявила Васильева 15 августа.

По данным Минобрнауки, на начало прошлого года на воспитании в семьях по возмездной форме опеки или попечительства находилось около 171 тысяч детей, на безвозмездной — более 226 тысяч.