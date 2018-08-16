​Житель Сургута обокрал своего работодателя на 600 тысяч рублей

33-летний сургутянин в конце июля, взломав навесной замок, проник на стройку, где раньше работал. Оттуда он украл электроинструменты и кабель, причинив ущерб бывшем работодателю на сумму более 600 тысяч рублей.

Полицейским мужчина пояснил, что кражу совершил из-за тяжелого финансового положения.

Ему грозит провести шесть лет за решеткой.