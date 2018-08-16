​Сургутянин так спешил на застолье к друзьям, что лишился велосипеда

Сургутянин 1983 года рождения вчера так сильно спешил на застолье к друзьям, что оставил свой велосипед, на котором приехал, не пристегнутым у подъезда.

В это время мимо шел пьяный гражданин ближнего зарубежья, который решил забрать бесхозный велик себе. Иностранец, кстати, ранее уже привлекался за аналогичное преступление и за незаконный оборот наркотиков. В добавок ко всему, у него было выявлено нарушение правил пребывания в РФ.

Теперь мигранту грозит пять лет лишения свободы.