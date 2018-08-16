Мечты не сбываются: Сургут в этом году останется без Дня газовика

ООО "Газпром трансгаз Сургут" в этом году решил отказаться от проведения массовых городских мероприятий в свой профессиональный праздник - День работника нефтяной и газовой промышленности.

Праздник состоится, но для своих: по информации портала siapress.ru, запланированы торжественное собрание с традиционным награждением передовиков производства и выступление народного артиста РСФСР Льва Лещенко в концертном зале СурГУ, на которое попадают далеко не все работники сургутского Газпрома - помещение рассчитано всего на 512 мест.

День работника нефтяной и газовой промышленности последние два десятка лет в Сургуте отмечались в первые выходные сентября. В субботу праздновали газовики ООО "Газпром Трансгаз Сургут" и ООО "Газпром Переработка", в воскресенье - коллектив "Сургутнефтегаза".

Прошлогоднее участие в организации общегородского события для Газпром Переработки стало последним аккордом перед переездом в Санкт-Петербург. Напомним, что в 2017 году газовики в складчину привозили в Сургут с концертом заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе, а завершили праздник шикарным салютом.