С 1 сентября Utair начнет полеты из Москвы в Нижневартовск
С 1 сентября Utair начнет вылеты из московского аэропорта
Внуково в Нижневартовск. Кроме того, организуют рейсы из Минеральных Вод в
Волгоград. Помимо этого в сентябре у авиакомпании появятся девять новых рейсов
из столицы страны в Анапу, Берлин, Владикавказ, Минеральные Воды,
Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар и Уфу. На всех маршрутах летают
лайнеры Boeing 737-800.
«В 2018 году Utair увеличивает частоту полетов по самым популярным направлениям авиакомпании. В июле Utair запустил 2-й ежедневный рейс из Москвы в Ригу, в сентябре авиакомпания в 2 раза чаще начнет летать в Берлин. Согласно миссии развития транспортной доступности регионов Utair запустит дополнительные рейсы из Москвы в 8 городов России», — отмечает президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00