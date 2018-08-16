С 1 сентября Utair начнет полеты из Москвы в Нижневартовск

С 1 сентября Utair начнет вылеты из московского аэропорта Внуково в Нижневартовск. Кроме того, организуют рейсы из Минеральных Вод в Волгоград. Помимо этого в сентябре у авиакомпании появятся девять новых рейсов из столицы страны в Анапу, Берлин, Владикавказ, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар и Уфу. На всех маршрутах летают лайнеры Boeing 737-800.



«В 2018 году Utair увеличивает частоту полетов по самым популярным направлениям авиакомпании. В июле Utair запустил 2-й ежедневный рейс из Москвы в Ригу, в сентябре авиакомпания в 2 раза чаще начнет летать в Берлин. Согласно миссии развития транспортной доступности регионов Utair запустит дополнительные рейсы из Москвы в 8 городов России», — отмечает президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.