​Сургутянин уснул на месте преступления

Вчера к полицейским обратилась сургутянкя 1994 года рождения. Она рассказала, что, приехав на дачу, обнаружила разбитое стекло и неизвестного спящего мужчину.
35-летний незваный гость был пьян. Он проник в дом, украл оттуда телевизор и удочки, продал их. Купив на вырученные деньги новую партию алкоголя, он напился и решил вернуться в дом и поживиться чем-нибудь еще. Но в этот момент его неожиданно сморил Морфей.
Полицейские установили, что сургутянин неоднократно привлекался за совершение имущественных преступлений.
За новую кражу он может попасть за решетку на шесть лет.
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00