​Сургутянин уснул на месте преступления

Вчера к полицейским обратилась сургутянкя 1994 года рождения. Она рассказала, что, приехав на дачу, обнаружила разбитое стекло и неизвестного спящего мужчину.

35-летний незваный гость был пьян. Он проник в дом, украл оттуда телевизор и удочки, продал их. Купив на вырученные деньги новую партию алкоголя, он напился и решил вернуться в дом и поживиться чем-нибудь еще. Но в этот момент его неожиданно сморил Морфей.

Полицейские установили, что сургутянин неоднократно привлекался за совершение имущественных преступлений.

За новую кражу он может попасть за решетку на шесть лет.