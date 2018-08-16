Поведение тюменских коров контролирует искусственный интеллект

Сельхозпроизводители Тюменской области начали использовать цифровые технологии не только в растениеводстве, но и в животноводстве.

"Одна из компаний Голышмановского района построила крупнейшую на сегодняшний день ферму по количеству поголовья, содержащегося на одной площадке. И помимо множества цифровых датчиков, там устанавливаются видеокамеры по всему периметру и во всех помещениях, которые будут постоянно фиксировать поведение животных. На основании собранных данных искусственный интеллект будет оценивать отклонения от стандартного поведения", - рассказал югорским журналистам врио губернатора Тюменской области Александр Моор во время визита в Нягань, который состоялся накануне.

По словам главы Тюменской области, сегодня в регионе цифровые технологии внедрили уже очень многие компании, что позволяет им не только экономить, но и существенно снижать риски человеческого фактора. Или вовсе их избегать.

"Так, многие компании, имеющие сетевое имущество, активно используют беспилотные летательные аппараты, которые осматривают территорию, а искусственный интеллект обрабатывает полученную информацию. Сегодня цифровые технологии проникают во все сферы деятельности и, я думаю, государство должно максимально использовать эти возможности для цифровизации своей деятельности. Яркий пример в этой связи – использование цифровых технологий при оказании государственных и муниципальных услуг", - добавил Моор.

Самые продвинуты в плане цифровизации отрасли юга тюменской матрешки - медицина и образование. В частности, в Тюменской области оцифрованы все медицинские карты во всех поликлиниках.