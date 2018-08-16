Потенциальные банкроты в России должны 37 миллиардов рублей

В России в первой половине 2018 года долг потенциальных банкротов достиг отметки в 37,02 миллиардов рублей, а средний размер безнадежной задолженности составил 1,7 миллион руб, сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты Национального центра банкротств (НЦБ).

По данным издания, за первую половину года число граждан, которые написали заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тысяч человек. При этом в НЦБ считают, что уже к 2020 году это число может вырасти примерно в пять раз. Чтобы предотвратить увеличение долговой нагрузки, в Госдуме готовы предложить законодательные ограничения на штрафы и пени, которые начисляют банки за просрочку, пишут «Известия».

Отмечается, что также вырос средний размер так называемой безнадежной задолженности — теперь она составляет 1,7 миллион руб. В НЦБ уточнили, что ее размер увеличился на 34 процента за год.