«Образование» обойдется России в 450 млрд рублей. Национальный проект рассчитан на шесть лет

Стоимость национального проекта «Образование», рассчитанного на шесть лет, по предварительным данным составляет около 450 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения России Ольгу Васильеву. 80 процентов финансирования будет выделено из бюджета страны, кроме того планируется привлечь внебюджетные вложения и региональные средства.

«Мы планируем, что большая часть средств пойдет в виде межбюджетных трансфертов, это до 80% от общего объема средств; в абсолютных цифрах это будет 390 млрд, которые уйдут туда. И благодаря этому мы планируем привлечь в рамках решения проекта 43 млрд рублей софинансирования регионального и еще 15 млрд - из иных внебюджетных средств», — пояснила министр.

Кроме того, Васильева отметила, то проект «представляет собой такую коробочную форму», где «концентрируются все ресурсы для возможности быстрого и эффективного решения поставленных задач» образовательной сферы.

Раннее министр говорила, что нацпроект девять подразделов, которые предполагают строительство новых школ, их цифровизацию и подключение высокоскоростного интернета, развитие талантливых детей, психолого-педагогическую поддержку родителей, строительство детских технопарков, оценку и поддержку педагогов и др.