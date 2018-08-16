Концепция уроков информатики кардинально изменится в школах Тюменской области

В Тюменской области изменилась концепция преподавания информатики в средних школах. Об этом сообщает областной департамент образования и науки.

"На уроках школьники будут не только изучать строение компьютера. В программе исключительно полезные и увлекательные кейсы по 3D-моделированию, языку программирования Scratch, созданию сайтов с помощью инструментов Google, работа в программе КОМПАС-3D, решение задач с использованием языка программирования С++", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на портале правительства Тюменской области.

Педагоги полагают, что эти знания помогут ребятам освоить компетенции, владеть которыми особенно важно в условиях IТ-насыщенной образовательной среды и стремительно развивающейся сферы информационных технологий.

Новая образовательная программа по предмету "информатика" - не единственное изменение, которое ждет в наступающем учебном году тюменских школьников. В 39 школах Тюменской области появятся инновационные лаборатории – НаукоЛабы, которые помогут в развитии инженерного мышления и подготовке будущих кадров. Расширится география школ, внедряющих программы финансовой, правовой и потребительской грамотности. Кардинально изменится концепция преподавания информатики.

В День знаний свои двери для ребят впервые распахнут новый корпус гимназии №49 в мкр Ямальский-2 города Тюмени, школы в селе Малая Зоркальцева Тобольского района и в селе Тоболово Ишимского района, а также «Роснефть-класс» в школе №25 Тюмени.