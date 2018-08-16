Об этом сообщает лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. Активист написал на своей странице «ВКонтакте», что глава
администрации Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневом,
население которого составляет семь человек.
Николай Алексеев рассказал, что первый согласованный гей-парад состоятся 26 августа, и главное — не превысить заявленное число участников в 300 человек.
«Крутейшее событие в истории России!» — считает активист.
Гей-парад в поселке Яблоневом: в России впервые разрешили провести ЛГБТ-шествие
Об этом сообщает лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. Активист написал на своей странице «ВКонтакте», что глава
администрации Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневом,
население которого составляет семь человек.
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