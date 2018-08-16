​Гей-парад в поселке Яблоневом: в России впервые разрешили провести ЛГБТ-шествие

Об этом сообщает лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. Активист написал на своей странице «ВКонтакте», что глава администрации Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневом, население которого составляет семь человек.

Николай Алексеев рассказал, что первый согласованный гей-парад состоятся 26 августа, и главное — не превысить заявленное число участников в 300 человек.

«Крутейшее событие в истории России!» — считает активист.