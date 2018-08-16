В Москве прошел «Марш матерей» в поддержку арестованных девушек-подростков

«Марш матерей» в поддержку фигуранток так называемого дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик прошел в Москве в среду 15 августа, сообщает «Коммерсант». Митинг состоялся, несмотря на то, что не был согласован властями, о чем организаторов предупреждала прокуратура. Маршу не помешало и следствие, неожиданно попросившее суд перевести девушек под домашний арест. Несколько сот человек, сжимая в руках зонты и игрушки, пришли к зданию Верховного суда, где долго скандировали «Отпустите детей домой». По оценке «Коммерсанта», на «Марш матерей» пришло около 500 человек, полиция заявила о двухстах участниках. Акция прошла без задержаний.

Пройти «Маршем матерей» предложила в понедельник в соцсетях группа из восьми человек, среди которых были телеведущие Татьяна Лазарева и Татьяна Малкина, издатель Варвара Горностаева и другие. «Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело "Нового величия", сегодня находятся в опасности», — заявили они, призвав собраться в Новопушкинском сквере и пройти к зданию Верховного суда.

Напомним, речь идет о так называемом деле «Нового величия» — группе молодых людей и девушек, которые, по версии следствия, создали экстремистскую организацию. Адвокаты утверждают, что обвиняемые стали жертвами провокации спецслужб. В марте по этому делу были арестованы шесть человек, включая 17-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Омбудсмен Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов предлагали перевести девушек под домашний арест, однако по просьбе следствия суд всякий раз оставлял их в СИЗО. По словам родителей, за шесть месяцев в СИЗО здоровье девушек серьезно ухудшилось и поэтому после очередного продления ареста организаторы решили срочно провести «Марш матерей», не тратя времени на согласования с властями.